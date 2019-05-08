استشهاد 3 واصابة 4 بهجوم مسلح في سامراء

2019/05/08 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

شن مسلحون ارهابيون، هجوما على منزل في منطقة المزاريع بناحية يثرب جنوب سامراء.

وقال مصدر امني لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان "الهجوم

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