2019/05/08 | 08:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- صلاح الدين
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شن مسلحون ارهابيون، هجوما على منزل في منطقة المزاريع بناحية يثرب جنوب سامراء.
وقال مصدر امني لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان "الهجوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 3 واصابة 4 بهجوم مسلح في سامراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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