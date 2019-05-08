مبرات التضامن تستحصل مبالغ مالية اثر جباية عدد من صناديق الصدقات المخصصة للأيتام

2019/05/08 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

أعلن قسم صناديق الصدقات الخاصة بمبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في ذي قار اليوم عن استحصاله مبالغ مالية اثر جباية عدد من الصناديق الموزعة في بعض المناطق.





وكالات:أعلن قسم صناديق الصدقات الخاصة بمبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في ذي قار اليوم عن استحصاله مبالغ مالية اثر جباية عدد من الصناديق الموزعة في بعض المناطق.وذكر مسؤول القسم محمد الحسيناوي لـمركز التضامن للإعلام، أن مكتب الصدقات في مبرات التضامن للأيتام حصل على مبالغ مالية وصلت إلى مليون دينار بعد جباية عدد من الصناديق الموزعة في المناطق.وبين أنه "تم جباية مبلغ 450الف دينار من صناديق قضاء سوق الشيوخ و مبلغ 300 ألف دينار من صناديق الفضلية، إضافة إلى مبلغ 250الف دينار من الصناديق الموزعة على طلبة الإعدادية المركزية في الناصرية".

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