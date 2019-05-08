توقعات بحصول ذي قار 15 ساعة يوميا من التيار الكهربائي

2019/05/08 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

توقع رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة حسن الاسدي حصول المحافظة على 15 ساعة يوميا من تجهيز التيار الكهربائي في حال اكمال نصب وتشغيل محولة الاوتو السادسة في محطة كهرباء الناصرية في شهر حزيران المقبل مع موافقة الوزارة على منح المحافظة طاقتها التوليدية البالغة 200 ميكا واط.





وكالات:توقع رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة حسن الاسدي حصول المحافظة على 15 ساعة يوميا من تجهيز التيار الكهربائي في حال اكمال نصب وتشغيل محولة الاوتو السادسة في محطة كهرباء الناصرية في شهر حزيران المقبل مع موافقة الوزارة على منح المحافظة طاقتها التوليدية البالغة 200 ميكا واط.وقال الاسدي للمربد انه في حال حصول المحافظة على هذه الاضافة تصل حصة المحافظة الى 1300 ميكا واط مقارنة بالعام الماضي والتي كانت لا تتجاوز 1070 ميكاواط.

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