2019/05/08 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشدي يشارك متظاهري المهن الصحية ويؤكد سعيه على ضمان حقوقهم شارك النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي، بتظاهرة لذوي المهن الصحية، مؤكداً سعيه العمل على ضمان حقوقهم.وقال المرشدي في تصريح إنه " شاركت المتظاهرين ايماناً بمطالبهم"، مؤكداً سعيه "لتحقيق هذه المطالب بأسرع وقت".واضاف أن "طلباتهم تتركز على التسكين وزيادة نسبة الخطورة 100% أسوة بالملاكات الطبية واحتساب الشهادة المطابقة والمغايرة للاختصاص، وشمل المهن الصحية بتوزيع قطع الأراضي اسوة بشرائح الموظفين وسن قانون حماية الملاكات الصحية والتمريضية".

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