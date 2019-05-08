المرور تعلن إجراءاتها لفك زحامات بغداد وتلمح الى ترحيل سيارات

2019/05/08 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كـثـفـت مـديـريـة المــرور الـعـامـة نـشـر دوريـاتـهـا في التقاطعات العامة والاماكن القريبة من الجامعات للسيطرة على حركة السير وفك الاختناقات المـروريـة التي شهدتها العاصمة بغداد مــؤخــراً.

وقال مدير العلاقات والاعـلام في المديرية، العميد مـؤيـد خليل سلمان فـي تصريح صحفي، ان "المديرية مستمرة بعملية نقل قيود المركبات من محافظة الى أخرى بعد أخذ الموافقات الأصولية" مؤكداً "عدم وجـود اي قانون يسمح بترحيل الـسـيـارات الخصوصي القديمة الـى باقي المحافظات".واضاف ان "القانون يسمح بترحيل سيارات الاجرة القديمة التي يمضي على صناعتها اكثر من خمسة عشر عاما الى خـارج بغداد"، لافتا في الوقت نفسه الى ان "العمل بهذا القانون متوقف في الوقت الحاضر".ولفت سلمان الى ان “المديرية قررت زيادة ساعات الدوام الرسمي لمنتسبيها خلال شهر رمضان المبارك وفترة الامتحانات النهائية المقبلة، لاسيما في المناطق التي تزداد فيها الحركة المرورية”، كاشفا عن تكثيف نشر الدوريات في التقاطعات العامة والاماكن القريبة من الجامعات للسيطرة على حركة السير والمرور وفك الاختناقات”.وكـان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، قد دعا امس الاول، الى اتخاذ إجراءات عاجلة لترحيل المركبات القديمة خارج العاصمة.



وتشهد بغداد هذه الأيام زحامات مرورية خانقة على الرغم من اجراءات الحكومة باعادة فتح الشوارع والمناطق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية وتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء.انتهى

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