إيران تعلق بعض تعهداتها بشأن الاتفاق النووي

2019/05/08 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميا زعماء مجموعة 4+1 {الصين روسيا وبريطانيا وفرنسا + ألمانيا}، بتعليق ايران بعض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، وذلك عبر خطابات وجهت لسفراء الدول الخمس في طهران.

وسلم مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سفراء 4+1، قرار إيران بوقف تنفيذ بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.وجاء في القرار إن إيران قررت وقف تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.كما أرسلت وزارة الخارجية الإيراني لممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني رسالة أخرى تتضمن تفاصيل القرار الإيراني.



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