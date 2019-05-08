دراسة:الكاتشب يحتوي على نسبة عالية من السكر

2019/05/08 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توصلت دراسة أن الكاتشاب يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، وهو الأمر الذي غالباً ما يثير قلق الآباء حيال تقديمه كثيراً لأطفالهم.وذكرت الدراسة، انه ” وفي حين أن المكون الرئيسي فيه هو معجون الطماطم؛ فإن السكر هو ثاني أهم مكون في أغلب منتجات الكاتشاب، ورغم ذلك فإن أحد الاختبارات التي أجرتها إحدى هيئات حماية المستهلك وجدت أن نسبة السكر في الكاتشب ليست مضرة كما قد يعتقد الكثيرون؛ لأنه في العادي لا يأكل الأشخاص سوى كميات صغيرة منه في كل مرة”.وفي بعض المنتجات كان بها 14 غراماً من السكر لكل 100 ملليلتر، كانت تحتوي أخرى على 27 غراماً لكل 100 ملليلتر.





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