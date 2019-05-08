المرور العامة تبين حقيقة قرار ترحيل السيارات من بغداد الى المحافظات

2019/05/08 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العميد عمار وليد، في تصريح خاص "للغدير"، انه" لا صحة للأخبار التي يتناقلها البعض بشان نقل العجلات التي بلغ تاريخ صنعها 15 عاما من بغداد الى المحافظات".واضاف وليد، ان" هذا القانون موجود قبل 2003 الا ان العمل به متوقف في الوقت الحالي وان ما صدر من تصريحات عن المديرية اسيء فهمها وبالتالي حصل هذا اللبس".ونوه العميد عمار وليد الى ان" سيارات الاجرة التي يبلغ تاريخ صنعها 15 عاما لا يتم ترحيلها الى المحافظات اطلاقا انما يقوم صاحب المركبة الى تحويلها الى خصوصي وبالتالي لا صحة لأي معلومة عن الترحيل".انتهى..م.ر

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