2019/05/08 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الأربعاء، بان القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشدد في عموم المناطق المحافظة المحررة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية بصنوفها المختلفة اتخذت اجراءات امنية مشددة في عموم مدن الانبار، لتوفير الحماية الامنية اللازمة لسكان المناطق المحررة للحيلولة دون وقوع أي خرق امني بالتزامن مع خروج المئات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تشدد إجراءاتها في مناطق الأنبار المحررة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تشدد إجراءاتها في مناطق الأنبار المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).