حقوق الانسان في ديالى تحذر من ’’الغيوم البيضاء المسرطنة’’

2019/05/08 | 13:29

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بغداد اليوم- ديالى

حذر مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الأربعاء، 08 أيار، 2019، من خطورة ما اسماها بال...





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