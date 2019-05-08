برلمان كردستان يفتتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الإقليم ظهر اليوم

2019/05/08 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عن عزم برلمان إقليم كردستان فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة اقليم كردستان خلال جلسة اليوم للبرلمان، مشيرا الى ان فتح باب الترشيح سيستمر لعدة ايام.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد تصويت برلمان اقليم كردستان على تعديل قانون رئاسة الاقليم فان الاتفاق يتضمن فتح […]

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