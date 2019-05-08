المعموري يطالب بتشكيل لجنة ترتبط برئيس الوزراء لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية

2019/05/08 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة ترتبط به شخصياً لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية.وقال المعموري في بيان تلقت /المعلومة/، إن “الاستقرار الأمني يستدعي تفعيل قطاع الاستثمار في البلاد”، مشيرا إلى “ضرورة تسهيل التعاقد مع شركات الاستثمار الاجنبية عن طريق لجنة خاصة لمنع […]

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