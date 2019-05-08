2019/05/08 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي ان الرئيس الجديد للاقليم سينتخب في غضون اسبوعين، وذلك بعد تصويت البرلمان على تفعيل منصب الرئاسة.وقال هورامي عقب تصويت البرلمان، "انه يوم تاريخي لكوردستان، فقد تم التصويت عبر 89 نائبا لصالح عودة منصب رئاسة الاقليم مقابل 12 الضد".واضاف "من المتوقع أن ينتخب رئيسًا جديدًا في غضون 14 يومًا، ثم يقوم الحزب الفائز بترشيح مرشحهم لمجلس الوزراء.وتعزيز المؤسسات والإصلاح أمر لا بد منه".وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً في برلمان كوردستان، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير، والأحزاب الكوردية الأخرى.ورشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة، ونيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هورامي: يوم تاريخي لكوردستان.. وانتخاب الرئيس الجديد خلال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هورامي: يوم تاريخي لكوردستان.. وانتخاب الرئيس الجديد خلال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).