فرنسا : ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي

2019/05/08 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت فرنسا إن ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي .وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، مؤكدة ان الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق “.وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد ابلغ رسميا زعماء مجموعة 4+1 ( الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا + […]

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