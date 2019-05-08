الأنبار تصف رفع اسعار المواد الغذائية في رمضان بـ”الإرهاب الممنهج”

2019/05/08 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..وصف مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، عملية رفع اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بـ”الإرهاب الممنهج”، داعيا الحكومة المحلية الى اتخاذ موقف حازم تجاه المتضاربين بالأسعار.وقال عضو المجلس طه عبد الغني الهزيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قيام التجار بارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى خلال شهر رمضان المبارك ما هو الا ارهاب […]

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