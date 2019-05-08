وزير النفط: قريباً جداً نوقع على مشروع جنوب العراق المتكامل

2019/05/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن توقع وزارته اتفاقا أولياً مع إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية "قريبا جداً"، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

وذكر الغضبان خلال مناسبة لوزارة النفط "استطعنا أخذ خطوة صوب حل بعض المسائل العالقة في الصفقة".وأضاف انه "وفور انتهاء المحادثات، سيخضع الاتفاق الأولي للدراسة من قبل لجنة طاقة وزارية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه".وكان مجلس الوزراء صوت أمس على مشروع جنوب العراق المتكامل، حيث اطلع مجلس الوزراء على المفاوضات الجارية بين وزارة النفط وشركتي إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية بشأن هذا المشروع".وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس ان "مجلس الوزراء صوت في جلسته {أمس} على دعم مفاوضات وزارة الكهرباء مع شركة اكسن موبيل وبتروجاينا في مشروع الحزمة الواحدة وهو مشروع ضخم في ما يخص ضخ مياه البحر الى الحقول النفطية وكل ما يخص استخراج النفط والانتاج والتصدير، ما يوفر فرص عمل كبيرة، وهو يشير الى الوضع الذي يتقدم فيه العراق".انتهى

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