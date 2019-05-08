بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الحلة ومنعه من أي منصب

2019/05/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر محافظ بابل، كرار العبادي، أمراً بإعفاء مدير بلدية الحلة بسبب ملفات فساد وسوء إدارة.

وجاء في الأمر الإداري الصادر من مكتب المحافظ، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه "إستناداً للسلطة التي خولتنا ولمقتضيات مصلحة العمل تقر، إعفاء {حيدر حسن عبد أسود} من منصب كدير بلدية الحلة، ولا يكلف بأي منصب آخر مستقبلاً لحين إكمال اللجان والقضايا التحقيقية المشكلة بحقه كافة".كما تضمن الأمر الإداري نقل {عبد أسود} الى مديرية مجاري بابل، وتكليف رئيس المهندسين {حسين عباس جاسم} بمهام مدير بلدية الحلة بالإضافة للأعمال المكلف بها".انتهىبواسطة..



همام الموسوي

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