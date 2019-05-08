نائب يطالب بتشكيل لجنة ترتبط برئيس الوزراء لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية

2019/05/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ طالب النائب عن تحالف سائرون في محافظة ديالى “برهان المعموري” اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء “عادل عبدالمهدي” بتشكيل لجنة ترتبط به شخصياً لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية.وقال المعموري في تصريح صحفي : إن الاستقرار الأمني يستدعي تفعيل قطاع الاستثمار في البلاد ، لافتاً إلى : ضرورة تسهيل التعاقد مع شركات الاستثمار الاجنبية عن طريق لجنة خاصة لمنع أي محاولة من شأنها عرقلة دخول هذه الشركات أو مساومتها.

وأكد على أن ترتبط هذه اللجنة بشخص رئيس مجلس الوزراء “عادل عبدالمهدي” ، داعياً إلى إزالة كل العقبات التي تقف أمام دخول الشركات الاجنبية وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع واستقطاب الاستثمار.

وأوضح : إن تفعيل قطاع الاستثمار من شأنه الإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية وإعادة اعمار المدن المتضررة ، منوهاً إلى : دور هذا القطاع في تقليل نسبة العاطلين عن العمل من خلال فرض نسب من المواطنين للعمل مع الشركات الاجنبية.

وأضاف : إن رئيس مجلس الوزراء مطالب بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الدول الكبرى ، مشدداً على أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار في هذا الوقت بعد أن بدأ العراق يستعيد عافيته على المستويين المحلي والدولي.

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