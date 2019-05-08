هاتف Oppo Reno جديد يظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية مع كاميرا أمامية بدقة 32MP

2019/05/08 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم الإعلان عن الهاتف Oppo Reno للأسواق العالمية منذ أسبوعين في مدينة زيوريخ السويسرية.



وكما رأيتم جميعًا على الأرجح، فقد جاء هذا الهاتف مع شاشة تغطي نسبة كبيرة جدًا من واجهة الجهاز، وكاميرا أمامية منبثقة.



أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد نسخة جديدة من هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع كاميرا أمامية أفضل وأبعاد أكبر قليلاً.

هذا الهاتف الجديد والذي يحمل الأسماء الرمزية PCDM10 و PCDT10 يضم معالج ثماني النوى بتردد 2.2GHz.



وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 730 الأحدث من شركة كوالكوم.



وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، بينما ستظل الكاميرا الخلفية المزدوجة تستخدم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميغابكسل، في حين سيتم ترقية دقة الكاميرا الأمامية إلى 32 ميغابكسل.

هناك أيضًا إختلافات على مستوى البطارية والأبعاد، على الرغم من أن الشاشة لا تزال بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، وبالتالي هذا يعني أنه يجب علينا أن نتوقع وجود إطار أكثر سمكًا قليلاً.



وتقول هيئة الإتصالات الصينية بأن هذا الهاتف الجديد سيضم بطارية بسعة 3950mAh، وهذا ما يجعلها أكبر بنحو 10% مقارنة مع الهاتف Oppo Reno العادي، ولكن هذه البطارية لا تزال غير كافية للتنافس مع بطاريات كل من Oppo Reno 5G و Oppo Reno 10x Zoom Edition.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الهاتف سيحمل إسم Oppo Reno Plus أو أي شيء آخر.



ومع ذلك، فإن الإضافة الجديدة لمحفظة Oppo Reno هي رسالة مفادها أن شركة Oppo تعتمد بشكل واضح على السلسلة الجديدة لإحداث تأثير على سوق الهواتف الذكية، وخصوصًا بعد إلغاء تشكيلة Oppo R Series.

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