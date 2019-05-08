نائب يطالب عبدالمهدي بتشكيل لجنة ترتبط به لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية

2019/05/08 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالب عضو مجلس النواب النائب برهان المعموري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتشكيل لجنة ترتبط به شخصياً لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية.





وقال المعموري، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الاستقرار الأمني يستدعي تفعيل قطاع الاستثمار في البلاد"، مشدداً على "ضرورة تسهيل التعاقد مع شركات الاستثمار الاجنبية عن طريق تشكيل لجنة خاصة لمنع أي محاولة من شأنها عرقلة دخول هذه الشركات أو مساومتها".

ودعا، إلى أن "ترتبط هذه اللجنة بشخص رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي"، مطالباً بـ"إزالة كل العقبات التي تقف أمام دخول الشركات الاجنبية وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع واستقطاب الاستثمار".

وأوضح، أن "تفيعل قطاع الاستثمار من شأنه الإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية وإعادة اعمار المدن المتضررة"، منوهاً إلى "دور هذا القطاع في تقليل نسبة العاطلين عن العمل من خلال فرض نسب من المواطنين للعمل مع الشركات الاجنبية".

وأضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء مطالب بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الدول الكبرى"، مشدداً على "أهمية توفير المناخ المناسب للاستثمار في هذا الوقت بعد أن بدأ العراق يستعيد عافيته على المستويين المحلي والدولي".

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