السعودية تعين رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني

2019/05/08 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

عينت المملكة العربية السعودية رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني يوم الأربعاء بعد أن شهدت المطارات المحلية تأخيرات لرحلات طيران امتدت لفترات طويلة مما أدى إلى اضطرابات في بداية موسم سفر سنوي مزدحم.

وصدر مرسوم ملكي بتعيين عبد الهادي المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني التي تشرف على العمليات في مطارات المملكة وكان قد تم عزل سلفه في يناير كانون الثاني.

كانت وسائل إعلام محلية نشرت تقارير بشأن إلغاء وتأجيل رحلات لما يصل إلى 11 ساعة على مدى الأيام الخمسة الماضية وفي الوقت الذي بدأ فيه شهر رمضان وتوافد عدد كبير من المعتمرين إلى مكة والمدينة أو سفر أشخاص لزيارة أسرهم في مدن أخرى في المملكة.

ولجأ المسافرون المستاؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى.



وأظهرت صورة للوحة معلومات بمطار الرياض تأجيل جميع الرحلات المحلية تقريبا، وأظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص متجمعين أمام مكتب تذاكر شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة.

وقال مسافر لرويترز إن تأجيلا من جانب شركة الطيران السعودية اضطره لإعادة الحجز على شركة طيران أخرى بعد يومين.

وقال مسافرة أخرى إنها لم تر تأخيرات أو ازدحاما صباح يوم الأربعاء عند مغادرتها الرياض على متن شركة طيران أخرى.

ووصفت الخطوط الجوية السعودية، التي يبدو أنها عانت من معظم التأجيلات، ما حدث بأنه استثنائي وعزته إلى أوضاع تشغيلية غير اعتيادية.

وصرح متحدث باسم الهيئة لتلفزيون العربية أن سبب التأجيل هو الأحوال الجوية والأعطال الفنية.

ولم ترد الهيئة على الفور على طلب التعقيب على تأجيل الرحلات وتعيين رئيس جديد.

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