محافظة بغداد: تنفيذ اكبر حملة اكساء في قضاء الحسينية

2019/05/08 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، انطلاق اكبر حملة لتنفيذ مشاريع اكساء في قضاء الحسينية شملت عدداً من الطرق المهمة والحيوية.

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