خبير امني : زيارة بومبيو ..جس نبض امريكي لبيان موقف العراق من التحالف الستراتيجي

2019/05/08 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الخبير الامني والستراتيجي احمد الشريفي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو غير معلنة الى البلاد مساء امس ، بانها جس نبض امريكي لمواقف العراق من التطورات في المنطقة وخاصة مع ايران.وقال الشريفي في تصريح له :” ان الزيارة تهدف لبيان موقف العراق من التحالف الستراتيجي ، وايضاح الموقف العراقي ان كان مع الولايات المتحدة […]

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