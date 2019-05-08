2019/05/08 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت التي صحت بفعل الهزات في سوق النفط على اختلالات جوهرية في أوضاعها المالية والاقتصادية، تسارع الخطى لتصويب تلك الأوضاع، لكنّها كثيرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تعالج اختلالات أوضاعها المالية بالتضييق على الوافدين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تعالج اختلالات أوضاعها المالية بالتضييق على الوافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).