المجلس الانتقالي السوداني: توجد نقاط اختلاف على الوثيقة الدستورية

2019/05/08 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية التي طرحتها قوى الحراك في السودان لم تلقى القبول التام لدى المجلس العسكري السوداني

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