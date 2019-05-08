2019/05/08 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. محامون يرفعون دعوى على رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. محامون يرفعون دعوى على رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).