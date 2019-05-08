الاعلام الامني: اعتداء ارهابي يوقع 7 قتلى وجرحى في صلاح الدين

2019/05/08 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية-كلكامش برس؛ أعلنت خلية الاعلام الأمني عن حدوث أعتداء إرهابي أدى الى مقتل 7 اشخاص واصابة اخرين في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان لها: أن الاعتداء الإرهابي تم بواسطة إطلاق نار مباشر على أحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين.وأضافت: بأن الاعتداء ادى الى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة ٤ آخرين.

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