مصدر: القوات الأميركية تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة جنوب عين الأسد

2019/05/08 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الأنبار..كشف مصدر أمني في محافظة الانبار، الأربعاء، عن عزم القوات الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية جديدة جنوب قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الأمريكية تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة جنوب قاعدة عيد الأسد الجوية غربي الانبار ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن تمركزت هذه القوات في قاعدة […]

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