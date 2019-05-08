2019/05/08 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/وزارة الهجرة والمهجرين تقيم دورات تدريبة لدعم للنازحين

08/05/2019 13:34:00 PM |

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واع/بغداد/ف.ق

اعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ؛ الاربعاء ؛ استعداد الوزارة لدعم العوائل العائدة والاستقرار المجتمعي من خلال إقامة الدورات التدريبية للعائدين من النزوح.





وصرح بهاء موسى في بيان تلقته (وكالة انباء الإعلام العراقي واع) انه تم استقبال نخبة من الشباب المتطوعين لدعم العائدين في محافظة نينوى وممثلين عن لجنة التعايش السلمي التابعة لأمانة مجلس الوزارة في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد .

وذكر الوزير ان الوزارة سوف تستهدف النساء النازحات والمعيلات لعوائلهن من خلال تمكين المرأة عبر تعزيز قدراتها ومهاراتها في كافة مجالات العمل الى جانب تعزيز المناخ الداعم لها عبر رفع قدرات المهتمين بشئونها وتنمية مهاراتهم ومردفا بالقول ان الوزارة وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية افتتحت في الأيام الماضية مركزين رئيسيين لإعادة تأهيل وتمكين النازحين العائدين الى مناطقهم في محافظة نينوى .

واضافه الحاضرون من الشباب الموصلي عن أملهم بتقديم الخدمات الى أهلهم العائدين من النزوح وقدمو شكرهم للوزارة عامة وللسيد الوزير بشكل خاص لما بذلوه من جهد طيلة السنوات الماضية .

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