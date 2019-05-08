تخصيص أكثر من 350 مليار دينار للمشاريع في بغداد

2019/05/08 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 359 مليار دينار للمشاريع المستمرة، بقانون موازنة 2019 والتي توقفت بقرار 347.وقال عضو المجلس نزار السلطان لوكالة النبأ للإخبار، ان "هناك العشرات من المشاريع تم إيقاف العمل فيها بقرار 347 لعام 2014 نتيجة الظرف الأمني والاقتصادي الذي مر به العراق آنذاك والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وبين، ان "موازنة عام 2019 خصصت مبالغ كبيرة وهذه المبالغ ستكون مؤثرة جدا في تذليل عجلة الاقتصاد المحلي في محافظة بغداد وإتاحة فرص عمل كبيرة لمواطني العاصمة وبالنتيجة ستنطلق فعاليات خدمية في قطاع التربية والصحة والطرق وباقي القطاعات الأخرى".



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