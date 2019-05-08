ليفربول يحتفل بالريمونتادا على برشلونة بشعر المتنبي

2019/05/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا تاريخيا على نادى برشلونة بنتيجة 4 / 0 ليتأهل إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى الأبطال.​

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