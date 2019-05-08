قتلى وجرحى بهجوم مسلح على منزل في صلاح الدين

2019/05/08 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل 3 اشخاص بهجوم لمسلحين على دار في محافظة صلاح الدين.وذكر مركز الاعلام الامني في بيان، "اعتداء إرهابي بواسطة إطلاق نار مباشر على أحدى الدور السكنية في منطقة المزاريع ضمن محافظة صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد ٣ مواطنين وإصابة ٤ آخرين".

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