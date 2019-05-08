رجل ينقذ امرأة من محاولة انتحار معرضا نفسه للخطر – فيديو

2019/05/08 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذ رجل امرأة من محاولة انتحار كادت تقتله، فوفقا لما نشره موقع لايف ليك، ظهرت المرأة خلال كاميرات المراقبة تسير ببطء نحو قطار المترو القادم وفجأة قفزت على مسار القطار.

ركض رجلان نحوها بسرعة وحاولا جعلها تصعد أعلى الرصيف لكنها رفضت، فما كان مم أحدهم إلا القفز وجذبها بعيدا مخاطرا بحياته، وذلك بالرغم من قدوم القطار بسرعة، والذي عبر بمجرد جذبه المرأة.

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