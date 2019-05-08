انخفاض بدرجات الحرارة.. وحالات مطرية خلال شهر رمضان

2019/05/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ اشار المتنبئ صادق عطية الى ان فرص الامطار ستزداد في اغلب المدن يوم غد الخميس وخصوصا عند المساء مصحوبة بالبرق والرعد في كافة مدن جنوب البلاد.وقال ان العراق سيشهد من اليوم الاربعاء انخفاضا بدرجات الحرارة، لافتا الى ان ذروة الانخفاض ستكون خلال الايام الخميس والجمعة والسبت وتعود لترتفع اعتبارا من يوم الاحد […]

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