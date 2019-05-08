2019/05/08 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أصدر محافظ بابل، كرار العبادي، أمراً بإعفاء مدير بلدية الحلة بسبب ملفات فساد وسوء إدارة.وجاء في الأمر الإداري الصادر من مكتب المحافظ، اليوم الأربعاء، بأنه “إستناداً للسلطة التي خولتنا ولمقتضيات مصلحة العمل تقر، إعفاء (حيدر حسن عبد أسود) من منصب كمدير بلدية الحلة، ولا يكلف بأي منصب آخر مستقبلاً لحين إكمال اللجان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الحلة ومنعه من أي منصب أخر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الحلة ومنعه من أي منصب أخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).