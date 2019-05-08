ترجيحات بقرب توقيع العراق اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا

2019/05/08 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن توقّع وزارته اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“، لكنه لم يذكر موعدا محددا.ونقلت وكالة “رويترز” عن الغضبان قوله، إنه “استطعنا أخذ خطوة صوب حل بعض المسائل العالقة في الصفقة”.واضاف الغضبان أنه “فور انتهاء المحادثات، سيخضع الاتفاق الأولي للدراسة من قبل لجنة طاقة وزارية […]

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