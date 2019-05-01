2019/05/08 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

سخر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي ونظيره روما الإيطالي، عبر “تويتر” من إقصاء برشلونة من الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا.وغرّد الحساب الرسمي لليفربول الناطق بالعربية، موجهًا رسالته لروما: “هل ترغبون في (ريمونتادا) أثناء السحور؟”.ورد حساب روما الناطق بالعربية: “نعرف هذا الشعور جيدًا يا ريدز، ليلة سعيدة”.





وتمكن ليفربول من العودة أمام برشلونة، وفاز بنتيجة (4-0)، في مباراة الإياب للدور نصف النهائي، على ملعب “آنفيلد”، ليتأهل للنهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).وكان روما حقق “ريمونتادا” بالفعل أمام برشلونة في العام الماضي.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما وليفربول يسخران من برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما وليفربول يسخران من برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).