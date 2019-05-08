أمانة بغداد تعلن خصخصة إدارة النفايات

2019/05/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت أمانة بغداد، عن خطة لتحويل ملف إدارة النفايات في المراكز التجارية والاسواق الشعبية الى شركات متخصصة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “دائرة بلدية الصدر الثانية حددت يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لإجراء المزايدة العلنية حول اعمال التنظيف ورفع النفايات من الاسواق والشوارع التجارية”.واضافت ان “المرحلة الاولى التي ستكون في قاطع بلدية الصدر الثانية ستشمل سوق الكرامة {سوق الكيارة} وسوق الهادي وسوق الرضوي وشوارع العمال وحسينية الانصار {شارع 21} ضمن محلتي {514 و 516} وشارع {24} من تقاطع شارع {21} الى تقاطع {25} في منطقة جميلة”.ودعت أمانة بغداد :الشركات الراغبة في المشاركة في المزايدة مراجعة مقر الدائرة البلدية قرب ساحة الشهيد علي الكعبي {ساحة مظفر سابقا} للحصول على الشروط القانونية والفنية للمشاركة في المزايدة”.





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