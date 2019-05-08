وفد الصقور يصل اربيل استعداداً لمواجهة اصحاب الارض

2019/05/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل وفد نادي القوة الجوية، اليوم الاربعاء، الى محافظة اربيل استعداداً لمواجهة فريق القلعة الصفراء ضمن منافسات الجولة السابعة من الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال المنسق الاعلامي للنادي حسام الدراجي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “وفد فريق القوة الجوية، وصل الى مجافظة اربيل قبل قليل استعداداً لمواجهة اصحاب الارض يوم الجمعة […]

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