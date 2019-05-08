محامون يقاضون الحلبوسي لدى المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية نص يتعارض مع دورهم

2019/05/08 | 14:00

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنتْ عضو مجلس نقابة المحامين، شهد الدليمي، الاربعاء 8 ايار 2019 ، رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، للطعن بفقرة قانونية تمنع حضور الأطراف إجراءات التحقيق مع المتهمين، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في المادة ( 19 ) فقرة رابعا من الدستور .

وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن " دعوى تقدمتْ بها مع المحامي مثنى حميد حويطي و المحامي علي عبد الجبار عيسى ، للطعن بعدم دستورية المادة ( 57 / أ ) من قانون أصــول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 " .

وأضافت أن "هذه الفقرة تنص على ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر".

وأشارتْ إلى أن "الدعوى تقدمنا بها إلى المحكمة الاتحادية العليا وخاصمنا فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته حيث ستجري المرافعة بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتبليغات وتبادل اللوائح".

ولفتت الدليمي إلى أن "الفقرة المطعون بعدم دستوريتها تخالف أحكام الباب الثاني من الدستور (الحقوق والحريات) وتحديداً المادة ( 19 / رابعاً ) التي تنص على أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراجل التحقيق والمحاكمة" و وجوب حضور المحامين أثناء التحقيق أهم ضمانات الدفاع ".

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الأربعاء (8 أيار 2019)، الموقف المائي لهذا اليوم في عموم العراق.

وبين المكتب في بيان له، مناسيب المياه في العراق ارتفعت الى 50 مليار متر مكعب، بعد أن كانت العام 15 ملياراً فقط في ذات ال

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة بغداد، الاربعاء (8 أيار 2019)، انطلاق اكبر حملة لتنفيذ مشاريع اكساء في قضاء الحسينية شملت عدد من الطرق المهمة والحيوية.

وذكرت المحافظة في بيان، إن "الحملة تضمنت تنفيذ عدد من مشاريع الاكساء في قضاء الحسينية و

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء (8 أيار 2019)، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني سابقا، فيما اكدت إهداره مبلغ (15) مليار دينار من المال العام.

وقالت الهيأة في بيان تلقته، إن &qu

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