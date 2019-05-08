وصول الخزين المائي العراقي إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب

2019/05/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغدير"، أن "الخزين المائي أزداد الى 50.36 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.57 مليار م3".وأضاف البيان أن "الفراغ الخزني في الثرثار 21.68 مليار م3"، مشيرا إلى أن "توليد الطاقة الكهربائية من السدود بلغ 978 ميكا واط".انتهى...س ح

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