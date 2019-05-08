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الانبار..



منع دخول اقفاص الاسماك الملوثة الى المحافظة

العراق

الانبار..



منع دخول اقفاص الاسماك الملوثة الى المحافظة

الأربعاء 8 مايو 2019 - 13:19

احواض الاسماك

وجه رئيس مجلس محافظة الأنبار، أحمد حميد شرقي، اليوم الاربعاء، كتاباً إلى قيادة عمليات الأنبار ومديرية شرطة المحافظة بخصوص منع إدخال أقفاص الأسماك الملوثة إلى المحافظة.

انتهى..م.رالوثيقة..

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