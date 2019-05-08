وزير الزراعة: لم نمنح اجازات لاستيراد البيض

2019/05/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الزراعة صالح حسين الحسني، الأربعاء، ان الوزارة لم تمنح اجازات استيراد للبيض، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بحماية المنتج المحلي.وقال الحسني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البيض المستورد الموجود في الاسواق يدخل بصورة غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لحماية المنتج المحلي منها […]

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