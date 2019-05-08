2019/05/08 | 14:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد وزير الزراعة صالح حسين الحسني، الأربعاء، ان الوزارة لم تمنح اجازات استيراد للبيض، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بحماية المنتج المحلي.
وقال الحسني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البيض المستورد الموجود في الاسواق يدخل بصورة غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لحماية المنتج المحلي منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: لم نمنح اجازات لاستيراد البيض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الزراعة صالح حسين الحسني، الأربعاء، ان الوزارة لم تمنح اجازات استيراد للبيض، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية بحماية المنتج المحلي.
وقال الحسني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البيض المستورد الموجود في الاسواق يدخل بصورة غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لحماية المنتج المحلي منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: لم نمنح اجازات لاستيراد البيض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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