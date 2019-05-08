2019/05/08 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب جماهيري عراقي واسع على تصرفات لاعبي فريق ذوب اهن الايراني في ملعب كربلاء الدولي و اخرها تصريحات حارس مرماه رشيد مظهري

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