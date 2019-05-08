محلل : زيارة بومبيو خلسة للعراق تكشف أمرين مهمين

2019/05/08 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… رأى المحلل السياسي مازن الذبحاوي، الأربعاء، أن مجيء وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، إلى العراق “خلسة” يدل على أمرين مهمين.وقال الذبحاوي لـ / المعلومة/ إن “زيارة وزير الخارجية الامريكي بومبيو خلسة للعراق يدل أن أمريكا تريد فرض سيطرتها ونفوذها على الشرق الأوسط والعراق خصوصا”.وأضاف، أن “ العراق بلد ذو سيادة ولن […]

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