English | كوردى

نائب: زيارة بومبيو غيرموفقة والعراق لن يكون جزءا من المشروع الأميركي بالمنطقة


نائب: زيارة بومبيو غيرموفقة والعراق لن يكون جزءا من المشروع الأميركي بالمنطقة
2019/05/08 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: زيارة بومبيو غيرموفقة والعراق لن يكون جزءا من المشروع الأميركي بالمنطقة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: زيارة بومبيو غيرموفقة والعراق لن يكون جزءا من المشروع الأميركي بالمنطقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا