2019/05/08 | 17:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
أكد النائب عن تحالف البناء، عباس يابر العطافي، الأربعاء، ضرورة التحشيد بغية توحيد الجهود لإخراج القوات الاجنبية من العراق.
وقال العطافي لـ /المعلومة/ إن “حقبة سقوط النظام السابق تعتبر نصرا للديمقراطية لكن هذا النصر لا يمكن تحقيقيه مالم نخرج القوات الأجنبية وسيما الأمريكية من البلاد”.
وأضاف، أن “الامريكان منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لن تنتصر الديمقراطية في العراق الا بخروج الأمريكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب عن تحالف البناء، عباس يابر العطافي، الأربعاء، ضرورة التحشيد بغية توحيد الجهود لإخراج القوات الاجنبية من العراق.
وقال العطافي لـ /المعلومة/ إن “حقبة سقوط النظام السابق تعتبر نصرا للديمقراطية لكن هذا النصر لا يمكن تحقيقيه مالم نخرج القوات الأجنبية وسيما الأمريكية من البلاد”.
وأضاف، أن “الامريكان منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لن تنتصر الديمقراطية في العراق الا بخروج الأمريكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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