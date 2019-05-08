نائب: لن تنتصر الديمقراطية في العراق الا بخروج الأمريكان

2019/05/08 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد النائب عن تحالف البناء، عباس يابر العطافي، الأربعاء، ضرورة التحشيد بغية توحيد الجهود لإخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال العطافي لـ /المعلومة/ إن “حقبة سقوط النظام السابق تعتبر نصرا للديمقراطية لكن هذا النصر لا يمكن تحقيقيه مالم نخرج القوات الأجنبية وسيما الأمريكية من البلاد”.وأضاف، أن “الامريكان منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا […]

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