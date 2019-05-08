المنافذ الحدودية: إحالة 3 برادات من البطاطا للقضاء واتلاف أدوية بشرية في ميناء ام قصر ومطار بغداد

2019/05/08 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الأربعاء، ضبط ثلاث بردات تحتوي بداخلها محصول بطاط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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