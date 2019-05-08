الغلاب تبحث مع الغزي آلية المخاطبات بين المؤسسات الرسمية

2019/05/08 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب مع الامين العام لمجلس الوزراء آلية المخاطبات الرسمية بين مجلس النواب وامانته العامة ولجانه من جهة والامانة العامة لمجلس الوزراء من جهة اخرى لتذليل عقبات التاخير والحفاظ عليها من النشر في وسائل الاعلام.

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