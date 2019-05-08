2019/05/08 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية، عن انطلاق العمل بتشغيل مصنع السيلكون الاول في العراق.وقالت الشركة في بيان” ان معمل انتاج السيلكون الاول من نوعه في العراق يقوم باستغلال الرمال العراقية / السيليكا / لانتاج السليكون، الذي يعتبر مؤشرا للحضارة الحديثة، لما يستخدم به من عمليات انتاج للالكترونيات وتوليد الطاقة النظيفة، حيث ازداد الطلب على […]

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